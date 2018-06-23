Парламентарии РФ и Японии подписали меморандум о взаимопонимании

СЕГОДНЯ 10:28 2018-06-23T10:28:26+03:00

Этот документ направлен на расширение сотрудничества между Москвой и Токио

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В субботу, 23 июня, парламентарии России и Японии подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение сотрудничества между Москвой и Токио.

Церемония подписания состоялась в рамках проходящего в Якутске заседания по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству. Свои подписи под документом поставили глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и член верхней палаты японского парламента Хиросигэ Сэко.

«Это первый меморандум в истории нашей общей работы», - заметил Косачев. При этом он выразил надежду на то, что дискуссии в Якутске в будущем «приведут к практическому взаимодействию, в том числе на межрегиональном уровне».

А Хиросигэ Сэко в свою очередь отметил, что в настоящее время японо-российские отношения устойчиво развиваются в широком спектре областей, в том числе в экономике и культуре, передает ТАСС.