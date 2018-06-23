Пожар произошел на авиационном заводе «Салют» на востоке Москвы

СЕГОДНЯ 10:50 2018-06-23T10:50:51+03:00

Возгорание было быстро потушено, однако в здании все еще сохраняется плотное задымление

Изменить размер текста: A A

В субботу, 23 июня, пожар вспыхнул на авиационном заводе «Салют», расположенном на проспекте Буденного на востоке Москвы. ЧП случилось на первом этаже термического цеха. По последним данным, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Между тем к настоящему времени спасателям уже удалось полностью справиться с огнем: на это им потребовалось менее 15 минут. Однако в здании по-прежнему сохраняется плотное задымление.

Как уточнили в столичном главке МЧС России, в результате ЧП никто не пострадал.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле пожар произошел на авиазаводе «Рубин» в Подмосковье. Тогда площадь возгорания превысила 100 квадратных метров. Причем местные жители утверждали, что видели взрыв в районе ЧП.

А в конце мая на юго-востоке Москвы горел склад с макулатурой: пожар вспыхнул в районе Печатники неподалеку от автомобильного завода Renault, расположенного на Волгоградском проспекте.