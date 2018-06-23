Опаздывавший на встречу американский комик переплыл Гудзон на доске для сёрфинга
Один из жителей американского города Джерси-Сити, американский комик Скотт Холт, так сильно спешил на деловую встречу в соседний Манхэттен, что решился на курьезный поступок — он встал на доску для серфинга и переплыл на ней рек Гудзон.
Комичность ситуации в том, что мужчина был одет по-деловому — костюм, рубашка, брюки, туфли, галстук. И вот в таком виде он встал на доску.
Надо отметить, что в его поступке был некий элемент опрометчивости: как следует из видео, которое опубликовал один из очевидцев, небо было пасмурным, дул довольно сильный ветел, а река покрылась крупной рябью. Так что артист комического жанра явно рисковал попросту при всем своем параде свалиться в воду.
Однако, как известно, смелость города берет — десять минут по водной глади, и мужчина был уже на другой стороне реки. Позже в комментариях СМИ Холт заявил, что в спешке совершенно не подумал о безопасности, не надев спасательный жилет.
Опаздывавший на встречу американец переплыл Гудзон на доске для сёрфинга.