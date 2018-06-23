СЕГОДНЯ 11:15 2018-06-23T11:15:56+03:00

В Верховной раде заявили о готовности к обмену 23 россиян на всех заключенных украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как утверждают в Киеве, речь идет о гражданах РФ, которые «осуждены или обвиняются по очень тяжелым статьям»

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В субботу, 23 июня, в Верховной раде заявили о готовности обменять 23 осужденных на Украине россиян на всех заключенных в РФ украинцев. Причем, по словам первого вице-спикера парламента незалежной Ирины Геращенко, все эти 23 россиянина «осуждены или обвиняются по очень тяжелым статьям».

«Мы готовы отдать их родине в обмен на наших, которых ждут на родине… Позиция следующая: немедленное освобождение Олега (Сенцова) и всех других пленников. Поэтому и мы говорим о передаче 23 ради освобождения всех», - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Кстати, напомним о том, кто такой Олег Сенцов. Как сообщал сайт kp.ru, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал этого так называемого режиссера виновным в организации терактов в Крыму и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Причем, как уже неоднократно заявляли в Москве, сложность возможного обмена Сенцова заключается в том, что он осужден по тяжелой статье.