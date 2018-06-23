МВД Германии ужесточит погранконтроль, даже если Меркель не найдет поддержки в ЕС

СЕГОДНЯ 11:38 2018-06-23T11:38:57+03:00

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Министр внутренних дел Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер подтвердил намерение ужесточить пограничный контроль для беженцев. Причем, по его словам, меры будут приняты даже в том случае, если канцлер ФРГ Ангела Меркель не сможет договориться с партнерами по Евросоюзу.

«Если на саммите ЕС не будет найдено эффективных решений, то мы будем высылать мигрантов, которые зарегистрированы в какой-либо другой стране Евросоюза», - сказал глава немецкого МВД в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее председатель ХСС дал Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. При этом сам он настаивает на том, что нужно отказывать в убежище тем переселенцам, которые уже зарегистрированы в других странах, и разворачивать их обратно прямо на границе ФРГ. Партия Меркель категорически не согласилась с этим условиям и надеется решить проблему миграции в интересах всего Евросоюза.