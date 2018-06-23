2018-06-23T11:59:44+03:00
Политика

Военная операция украинских силовиков на юге ДНР полностью провалилась

Об этом рассказали в командовании вооруженных сил непризнанной республики
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments12
Военная операция украинских силовиков на юге ДНР полностью провалиласьВоенная операция украинских силовиков на юге ДНР полностью провалиласьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Силы оперативного реагирования ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики были в ночь на 23 июня атакованы со стороны Украины. Как заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР, прицельный огонь ВСУ вели в районе села Коминтерново на юге ДНР.

«Сегодня в районе часа ночи украинские боевики предприняли попытку улучшить свои позиции южнее села Коминтерново, для чего в количестве 15 человек выдвинулись к позициям ДНР», — рассказали представители командования.

Также на территорию ДНР под прикрытием огнем попытались проникнуть несколько оперативных групп украинских силовиков. В командовании ВС республики подчеркнули, что все они были выявлены, и по ним открыли огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате атаку удалось отбить, украинские военные понесли потери.

"По предварительным данным, до трех силовиков ликвидированы и не менее четырех получили ранения. С нашей стороны ранение получил один защитник", — приводит слова представителя военного командования ДНР «Донецкое агентство новостей».

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Закроют украинское небо от врага»: Порошенко похвастался новыми радиолокационными станциями
Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы через соцсеть "Вконтакте"
В гробнице китайского императора нашли останки неизвестного вида гиббонов
Путин поздравил президента Армении с юбилеем
«Это разумно»: Россия приветствовала решение ОПЕК по увеличению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки
Орбиту МКС откорректировали перед запуском грузового корабля «Прогресс»
МВД Германии ужесточит погранконтроль, даже если Меркель не найдет поддержки в ЕС
Опаздывавший на встречу американский комик переплыл Гудзон на доске для сёрфинга
В Верховной раде заявили о готовности к обмену 23 россиян на всех заключенных украинцев
Пожар произошел на авиационном заводе «Салют» на востоке Москвы
NASA показало голубые дюны Марса
Парламентарии РФ и Японии подписали меморандум о взаимопонимании
Демографы: население восточной Европы резко сокращается
Умер барабанщик Винни Пол - один из основателей группы Pantera
Премьера Канады Трюдо оштрафовали за очки
Американские СМИ назвали «роковую ошибку» США в отношении России
Правительство разрешило размещать отели в аэропортах на территории пунктов пропуска
Совфед до конца года подготовит «Белую книгу» нарушений прав человека на Украине
Власти Москвы предупредили о рисках на переполненной фан-зоне ЧМ-2018
В США разбился военный учебный самолет