Военная операция украинских силовиков на юге ДНР полностью провалилась

СЕГОДНЯ 11:59 2018-06-23T11:59:44+03:00

Об этом рассказали в командовании вооруженных сил непризнанной республики

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Силы оперативного реагирования ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики были в ночь на 23 июня атакованы со стороны Украины. Как заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР, прицельный огонь ВСУ вели в районе села Коминтерново на юге ДНР.

«Сегодня в районе часа ночи украинские боевики предприняли попытку улучшить свои позиции южнее села Коминтерново, для чего в количестве 15 человек выдвинулись к позициям ДНР», — рассказали представители командования.

Также на территорию ДНР под прикрытием огнем попытались проникнуть несколько оперативных групп украинских силовиков. В командовании ВС республики подчеркнули, что все они были выявлены, и по ним открыли огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате атаку удалось отбить, украинские военные понесли потери.

"По предварительным данным, до трех силовиков ликвидированы и не менее четырех получили ранения. С нашей стороны ранение получил один защитник", — приводит слова представителя военного командования ДНР «Донецкое агентство новостей».