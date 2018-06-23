Орбиту МКС откорректировали перед запуском грузового корабля «Прогресс»

СЕГОДНЯ 12:01 2018-06-23T12:01:34+03:00

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В субботу, 23 июня, российский Центр управления полетами (ЦУП) откорректировал орбиту Международной космической станции (МКС). Маневр был осуществлен при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-08». В результате высота полета МКС увеличилась на 700 метров и составила 404,91 километра.

«Маневр был проведен в 11:15 мск с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-08", которые проработали 208 секунд», - сказали в ЦУП ТАСС.

Также там отметили, что коррекция орбиты МКС была проведена с целью создать баллистические условия перед запуском к станции грузовика «Прогресс МС-09», старт которого запланирован на 10 июля.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июне «Роскосмос» впервые показал отсоединение «Союза» от третьей ступени ракеты-носителя. Кадры были сняты внешней камерой пилотируемого корабля «Союз МС-09».