2018-06-23T12:17:33+03:00
Экономика

«Это разумно»: Россия приветствовала решение ОПЕК по увеличению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки

В минувшую пятницу в Вене прошел 174-й саммит Организации стран-экспортеров черного золота
Дарья ИВАШКИНА
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Министр энергетики РФ Александр НовакМинистр энергетики РФ Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по увеличению добычи черного золота на один миллион баррелей в сутки по сделке ОПЕК+. По его словам, Москва приветствует итоги прошедшего в минувшую пятницу, 22 июня, в Вене саммита ОПЕК.

При этом глава Минэнерго нашей страны назвал принятое лидерами стран-членов картеля решение разумным. «Это решение соответствует предложениям, которые были выработаны на мониторинговом комитете. Это соответствует сегодняшним представлениям о том, что нужно делать на рынке. Я думаю, что на данном этапе 1 млн баррелей, - это разумно», - цитирует Новака ТАСС.

Напомним, как сообщал kp.ru, в минувшую пятницу страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки. Данный объем будет разделен между всеми 24 государствами-членами организации.

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