2018-06-23T12:34:01+03:00
Политика

Путин поздравил президента Армении с юбилеем

Глава нашего государства пожелал Армену Саркисяну крепкого здоровья, благополучия и успехов
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поздравил своего армянского коллегу Армена Саркисяна с юбилеем: в субботу, 23 июня, политику исполняется 65 лет. Глава нашего государства пожелал имениннику крепкого здоровья, благополучия и успехов на его ответственном посту.

Также российский лидер заверил, что в РФ высоко ценят усилия армянского лидера, направленные на укрепление отношений между Москвой и Ереваном. «В России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление дружественных, союзнических отношений между нашими государствами, дальнейшее наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте президента Армении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 2 марта армянский парламент избрал Армена Саркисяна новым, четвертым по счету, президентом республики. До этого же Саркисян занимал должность главы правительства и был послом в Великобритании.

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