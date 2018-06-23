В гробнице китайского императора нашли останки неизвестного вида гиббонов

СЕГОДНЯ 12:40 2018-06-23T12:40:56+03:00

В Китае археологи обнаружили скелет неизвестного вида гиббонов Фото: другой источник.

Человекообразное вымерло более 300 лет назад из-за жизнедеятельности человека

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При проведении ряда археологических раскопок в районе в древней гробницы в китайской провинции Шэньси международной группой ученых был обнаружен скелет обезьяноподобного.

При подробном изучении костей, найденные в погребальной камере возрастом 2300 лет, исследователи пришли к выводу, что скелет принадлежит доселе неизвестному виду гиббонов.

«Результаты анализа показали, что гиббон является совершенно новым видом. Ученые считают, что он вымер около 300 лет назад из-за деятельности человека», - приводят выводы ученых западные СМИ.

Всего исследователи нашли в ней 12 отдельных захоронений с останками животных, включая кости гиббона.

Что до самой гробницы, то, по заверениям историков, она принадлежала госпоже Ся, бабушке китайского императора Цинь Ши.

Цинь Шихуанди правил царством Цинь в древнем Китае в 246-210 годах до нашей эры. Он объединил Китай в единое государство, а также был создателем гробницы, известной под названием «Терракотовая армия» и Великой китайской стены.