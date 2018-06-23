«Закроют украинское небо от врага»: Порошенко похвастался новыми радиолокационными станциями

СЕГОДНЯ 13:00 2018-06-23T13:00:50+03:00

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В субботу, 23 июня, президент Украины Петр Порошенко похвастался новыми радиолокационными станциями (РЛС), изготовленными на украинском научно-производственном комплексе «Искра». Он назвал эти РЛС «жемчужиной оборонно-промышленного комплекса» незалежной. По словам главы соседнего государства, эти станции «закроют украинское небо от врага».

«Сегодня передал сертификаты на радиолокационные станции радиотехническим бригадам ВСУ. Эти станции должны закрыть украинское небо от врага», - написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Кстати, напомним, украинский лидер уже давно пытается доказать себе и всему остальному миру, что армия его страны якобы становится сильнее с каждым днем. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года он хвастался модернизированным советским танком, а незадолго до этого переделками старых советских ракет.