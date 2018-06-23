2018-06-23T13:44:14+03:00
В мире

В Китае десять наркодилеров приговорили к смертной казни

Вердикт суда был приведен в исполнение немедленно
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Китае десять наркодилеров расстреляли после приговора судаВ Китае десять наркодилеров расстреляли после приговора судаФото: REUTERS
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В Китае сразу десять человек, которым были предъявлены обвинения в преступлениях в наркосфере, приговорены к высшей мере наказания — расстрелу. Такое решение 23 июня вынес суд города Шаньвэй в китайской провинции Гуандун на юге страны.

"После публичного оглашения приговора приговоренных по конвоем отвели на место казни для исполнения приговора" — говорится в сообщении суда.

Как следует из сообщения суда, все десять подсудимых являлись активными наркодилерами. И обвинялись сразу по нескольким статьям за производство, торговлю и перевозку нарконических средств. Вынесенный суровый приговор был приведён в действие сразу после вынесения вердикта.

Стоит отметить, что Китай является государством, в котором предусмотрена смертная казнь. К высшей мере наказания приговариваются по нескольким десяткам статей Уголовного кодекса. В подавляющем большинстве случаев — за незаконный оборот наркотиков.

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