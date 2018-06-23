«Грубое нарушение международных обязательств»: МИД РФ прокомментировал легализацию марихуаны в Канаде

СЕГОДНЯ 13:49 2018-06-23T13:50:09+03:00

В дипведомстве выразили надежду на то, что другие государства поддержат позицию Москвы

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В МИД РФ прокомментировали решение Канады легализовать употребление марихуаны в стране. Так, Москва обвинила Оттаву в «грубом и преднамеренном нарушении своих международно-правовых обязательств». Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, речь идет о нарушении трех антинаркотических конвенций, предписывающих «ограничить применение наркотиков исключительно медицинскими и научными целями».

При этом наши дипломаты выразили надежду на то, что их позицию поддержат «другие государства, которые реальными делами вносят вклад в борьбу с глобальным наркотическим злом», а также на то, что партнеры Канады по G7 как-то отреагируют на ее «самоуправство».

«Очевидно, что осуществляемая канадскими властями "нарколиберализация" станет серьезным препятствием для продвижения к установленной мировым сообществом стратегической цели – построению общества, свободного от наркотиков», - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе сенат (верхняя палата парламента) Канады окончательно одобрил законопроект о легализации марихуаны. Этот документ поддержали 52 сенатора, и еще 29 политиков высказались «против».