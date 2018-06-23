В столице Эфиопии на митинге в поддержку нового премьера прогремел взрыв, есть погибшие

СЕГОДНЯ 13:59 2018-06-23T14:00:09+03:00

Во время демонстрации, неизвестный швырнул в толпу гранату

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В Эфиопии несколько человек погибло и несколько ранено в результате взрыва во время проведения митинга в поддержку премьер-министра Абия Ахмеда.

Как сообщает агентство Reuters, трагический инцидент произошел в столице африканского государства Адис-Абебе 23 июня. Кто-то из минитнгующих незаметно швырнул в толпу гранату и прогремел взрыв.

Сам премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в телевизионном обращении заявил, что это провокация и назвал произошедшее «неудачной попыткой противников единой Эфиопии».

Абий Ахмед занял премьерское кресло относительно недавно, в начале апреля 2018 года. Но уже успел за это сравнительно небольшое время провести в стране ряд политических и экономических реформ.

Кроме того, в заслугу премьер-министру ставят его договоренность с властями Саудовской Аравии об освобождении около тысячи эфиопских заключенных.