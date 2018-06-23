На Украине детский палаточный лагерь пришлось эвакуировать из-за снега
Воспитанники детского палаточного лагеря, расположенного в горах Закарпатской области Украины, были экстренно эвакуированы из-за обрушившегося на эту местность снегопада. Такое заявление сделал губернатор региона Геннадий Москаль.
По его словам, в ночь на субботу, 23 июня, температура воздуха на горнолыжном курорте Драгобрат Раховского района резко снизилась, и столбики термометров опустили до одного градуса тепла.
В результате было принято решение срочно эвакуировать сотрудников и воспитанников лагеря. По последним данным, всего в горах находились 27 детей.
"На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низинные населенные пункты района", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора.
Напомним, что 11 июня неожиданный снегопад обрушился также на Камчатку. В тот день температура воздуха в отдельных местах региона опустилась до пяти градусов ниже нуля, передает сайт kp.ru.