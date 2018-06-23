На Украине детский палаточный лагерь пришлось эвакуировать из-за снега

СЕГОДНЯ 14:16 2018-06-23T14:16:39+03:00

Спасатели направились к детям с пледами и горячим чаем. Фото: пресс-служба губернатора Закарпатской области

В ночь на 23 июня температура воздуха в горах Закарпатья резко опустилась до одного градуса тепла

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Воспитанники детского палаточного лагеря, расположенного в горах Закарпатской области Украины, были экстренно эвакуированы из-за обрушившегося на эту местность снегопада. Такое заявление сделал губернатор региона Геннадий Москаль.

По его словам, в ночь на субботу, 23 июня, температура воздуха на горнолыжном курорте Драгобрат Раховского района резко снизилась, и столбики термометров опустили до одного градуса тепла.

В результате было принято решение срочно эвакуировать сотрудников и воспитанников лагеря. По последним данным, всего в горах находились 27 детей.

"На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низинные населенные пункты района", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора.

Напомним, что 11 июня неожиданный снегопад обрушился также на Камчатку. В тот день температура воздуха в отдельных местах региона опустилась до пяти градусов ниже нуля, передает сайт kp.ru.