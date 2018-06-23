"Просто ногой в челюсть": бывший депутат Верховной рады призвала бить русскоговорящих украинцев

СЕГОДНЯ 14:20 2018-06-23T14:20:43+03:00

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Ярый трибун и борец за мову, бывший депутат Верховной рады Украины Ириан Фарион решила вновь заявить о себе и прокомментировала недавний инцидент в Мариуполе, где охрана одного из местных ресторанов избила подполковника Госпогранслужбы за просьбу дать меню на украинском языке.

Как и ранее, женщина решила не стесняться в выражениях и излила свои эмоции от произошедшего на страницах соцсетей. В частности, одиозный экс-парламентарий призвала украинцев не раздумывая ломать челюсти русскоговорящим гражданам.

"Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому "москворотому", то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить МЫ", — написала Фарион в Facebook.

Напомним, инцидент в мариупольском ресторане произошел несколько дней назад. По утверждениям свидетелей, конфликт действительно возник на языковой почве, однако военный и его друзья были уже "хорошо выпившими" и сами полезли в драку. По факту произошедшего были задержаны охранники, проходившие в кафе стажировку.

Ирина Фарион известна своими националистскими высказываниями. В конце марта 2018 года экс-депутат Рады предложила лишать всх украинских граждан, кто говорят на русском языке, образования и работы. При этом, она назвала русскоязычных «умственно отсталыми».