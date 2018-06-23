2018-06-23T14:31:16+03:00
Происшествия

МЧС: в ночь на 24 июня на Москву надвигаются сильный ветер и ливни с грозами

Аномальная жара в столице смениться похолоданием
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Москве пройдут ливни с грозами, предупредили в МЧСВ Москве пройдут ливни с грозами, предупредили в МЧСФото: Евгения ГУСЕВА
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Аномально жаркая погода, которая пришла накануне с столичный регион, уже в ночь на воскресенье, 24 июня, сменится небольшим похолоданием. Причиной тому станут гроза и сильный ветер, которые принесут в Москву воздушные массы скандинавского циклона.

Об этом москвичей и гостей столицы предупредили в пресс–службе ГУ МЧС по Московской области, ссылаясь на обновлденный прогноз погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня в Московской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 18 м/с», – приводит ТАСС сообщение МЧС.

В субботу, 23 июня, воздух в Москве прогреется до +30…+32 градусов. В то же время, в городе будет облачно с прояснениями, а местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

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