МЧС: в ночь на 24 июня на Москву надвигаются сильный ветер и ливни с грозами

СЕГОДНЯ 14:31 2018-06-23T14:31:16+03:00

В Москве пройдут ливни с грозами, предупредили в МЧС Фото: Евгения ГУСЕВА

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Аномально жаркая погода, которая пришла накануне с столичный регион, уже в ночь на воскресенье, 24 июня, сменится небольшим похолоданием. Причиной тому станут гроза и сильный ветер, которые принесут в Москву воздушные массы скандинавского циклона.

Об этом москвичей и гостей столицы предупредили в пресс–службе ГУ МЧС по Московской области, ссылаясь на обновлденный прогноз погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня в Московской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 18 м/с», – приводит ТАСС сообщение МЧС.

В субботу, 23 июня, воздух в Москве прогреется до +30…+32 градусов. В то же время, в городе будет облачно с прояснениями, а местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.