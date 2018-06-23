Помощник украинского депутата погиб в серьезном ДТП
В Полтавской области в результате серьезной аварии погиб помощник народного депутата Украины Александра Вилкула.Такое заявление сделали в пресс-службе местного полицейского управления.
Трагический инцидент произошел еще в пятницу, 22 июня, примерно в 14.35 на участке трассы Киев-Харьков вблизи села Коноплянка. В момент аварии помощник нардепа находился за рулем автомобиля "Хендай Туксон", который столкнулся с фурой "Даф".
Причины аварии выясняются. Фото: Нацполиция Украины по Полтавской области
По данным правоохранителей, водитель легковой машины погиб на месте. Уже позже стало известно, что он работал помощником депутата Верховной Рады на общественных началах.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, передает UNN.
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