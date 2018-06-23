2018-06-23T14:40:15+03:00
Происшествия

Помощник украинского депутата погиб в серьезном ДТП

Легковой автомобиль мужчины столкнулся с фурой на трассе Киев-Харьков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Помощник депутата погиб на месте. Фото: Нацполиция Украины по Полтавской областиПомощник депутата погиб на месте. Фото: Нацполиция Украины по Полтавской области
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В Полтавской области в результате серьезной аварии погиб помощник народного депутата Украины Александра Вилкула.Такое заявление сделали в пресс-службе местного полицейского управления.

Трагический инцидент произошел еще в пятницу, 22 июня, примерно в 14.35 на участке трассы Киев-Харьков вблизи села Коноплянка. В момент аварии помощник нардепа находился за рулем автомобиля "Хендай Туксон", который столкнулся с фурой "Даф".

Причины аварии выясняются. Фото: Нацполиция Украины по Полтавской области

Причины аварии выясняются. Фото: Нацполиция Украины по Полтавской области

По данным правоохранителей, водитель легковой машины погиб на месте. Уже позже стало известно, что он работал помощником депутата Верховной Рады на общественных началах.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, передает UNN.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце мая этого года на Украине убили депутат областного совета от "Батьковщины Сергея Гуру. Вооруженный мужчина несколько раз выстрелил политику в голову и грудную клетку.

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