2018-06-23T14:57:50+03:00
В мире

США хотят разместить мигрантов в палаточных городках на военных базах

Речь идет о заброшенных аэродромах и других неиспользуемых объектах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США хотят разместить мигрантов на заброшенных военных объектахСША хотят разместить мигрантов на заброшенных военных объектахФото: REUTERS
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Военно-морские силы США подготовили план строительства временных палаточных городков для мигрантов на территории заброшенных военных объектов. В таких лагерях смогут разместиться примерно несколько десятков тысяч беженцев.

Так, временное жилье для 25 тысяч мигрантов может появиться на территории заброшенных аэродромов ВМС в штате Алабама. Почти вдвое больше человек планируют разместить в двух лагерях на неиспользуемых военных базах близ Сан-Франциско и Южной Калифорнии. Строительство еще одного палаточного городка может быть реализована на аэродроме морской пехоты около города Юма штата Аризона.

В черновой записке данного документа говорится о том, что все эти лагеря должны быть развернуты в течение 6-12 месяцев. При этом на строительство первой палатки на 5 тысяч взрослых мигрантов уйдет около 60 дней, а каждое последующее временно жилье на 10 тысяч человек будет возводиться за один месяц.

По данным американского журнала Time, только за полгода таких работ США потратят 233 миллиона долларов. Между тем, документ о размещении временных городков на военных объектах пока не утвержден.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в рамках исполнения запрета американского лидера Дональда Трампа на разделение беженцев с их детьми Пентагон планирует принять около 20 тысяч несовершеннолетних мигрантов на своих базах.

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