Более тысячи боевиков атаковали позиции правительственной армии Сирии

СЕГОДНЯ 15:10 2018-06-23T15:10:40+03:00

На данный момент пять военнослужащих погибли, еще 19 пострадали

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Члены террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* атаковали позиции правительственной армии и перешедших на ее сторону формирований Сирийской свободной армии (ССА). Такое заявление сделали в российском Центре примирения враждующих сторон в республике.

"В ночь на 23 июня сего года на северо-востоке Южной зоны деэскалации более 1 тысячи боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"* атаковали позиции подразделений 9-й танковой дивизии Сирийской арабской армии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. В настоящее время сирийские военнослужащие ведут оборонительные бои", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за помощью к правительственным войскам обратились полевые командиры местных формирований ССА, которые ранее перешли на сторону Дамаска и пообещали присоединиться к борьбе против террористов.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о крупной группировке "Таджамауа аль-Вият аль-Умари", которая передала под контроль законных властей несколько населенных пунктов и часть города Джаддаль.

На данный момент известно о пяти погибших сирийских военнослужащих и 19 пострадавших. Под удары попали также мирные жители атакованных населенных пунктов.

Сейчас правительственные войска совместно с отрядами Сирийской свободной армии принимают меры по защите населения. Противника удалось остановить, передает ТАСС.

* - запрещенная в России террористическая группировка.