2018-06-23T15:49:32+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Бельгия выигрывает у Туниса 3:1 после первого тайма матча ЧМ-2018

Стартовые 45 минут поединка не обошлись без скандальных эпизодов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Матч Бельгия - Тунис проходит на стадионе "Спартак" в Москве.Матч Бельгия - Тунис проходит на стадионе "Спартак" в Москве.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Спартак" завершился первый тайм матча Бельгия - Тунис в рамках 2 тура группового этапа чемпионата мира 2018. Стартовые 45 минут поединка завершились победно для бельгийцев - 3:1.

На 6-й минуте матча счет открыл в этой игре Эден Азар. Он реализовал пенальти, назначеный за фол на нем. Однако же, тут не обошлось без небольшого скандала. Видно, что фол был до штрафной площади. Но рефери, даже посмотрев видеоповтор, допустили огрех.

На 15-й минуте Ромелу Лукаку забил второй гол в этом поединке. На 17-й Дилан Бронн после штрафного сократил отставание. Однако в добавленное к первому тайму время Лукаку заби второй гол в этом поединке - 3:1.

И команды ушли на перерыв при счете 3:1 в пользу бельгийцев.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Бельгия - Тунис.

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