2018-06-23T15:47:56+03:00
Политика

Новак на встрече ОПЕК+ вручил министрам сувениры-талисманы ЧМ-2018

По словам российского министра, таким образом он хотел поделиться «духом дружбы народов, мира и радости»
Дарья ИВАШКИНА
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Министр энергетики России Александр НовакМинистр энергетики России Александр НовакФото: REUTERS
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Глава Минэнерго России Александр Новак перед началом встречи министров стран-участниц соглашения по ограничению добычи нефти (ОПЕК+) вручил президенту ОПЕК Мухаммеду бен Салеху и генеральному секретарю организации Мохаммеду Баркиндо плюшевые талисманы чемпионата мира по футболу, который проходит в России с 14 июня по 15 июля. Речь идет о мягких игрушках в виде волка Забиваки с футбольным мячом.

При этом Новак отметил, что таким образом хочет поделиться «духом дружбы народов, мира и радости». «Я хочу поделиться с вами духом дружбы народов, мира и радости, который сегодня в полной мере воплощается на проходящем в России чемпионате мира по футболу. Позвольте вам вручить некоторые сувениры чемпионата мира», - цитирует российского министра ТАСС.

Кроме того, руководитель министерства энергетики РФ пообещал, что талисманы ЧМ-2018 получат все участники встречи ОПЕК+. «Всем министрам мы раздадим (талисманы) в ходе встречи», - заверил Новак.

Напомним, как сообщал kp.ru, в минувшую пятницу страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки. Как ожидается, данный объем будет разделен между всеми 24 государствами-членами организации. А в субботу, 23 июня, в Вене проходит встреча участников картеля и независимых производителей нефти (ОПЕК+).

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