2018-06-23T16:11:38+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Матч Бельгия - Тунис на ЧМ-2018 собрал полный стадион "Спартак"

Встречу посетили 44 190 человек на этой игре
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Матч Бельгия - Тунис проходит в Москве на стадионе "Спартак".Матч Бельгия - Тунис проходит в Москве на стадионе "Спартак".Фото: REUTERS
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Стала известна официальная цифра посещаемости матча Бельгия - Тунис на стадионе "Спартак". Встреча проходит сегодня, 23 июня, в Москве в рамках 2 тура чемпионата мира.

Согласно официальным данным со стороны ФИФА, на эту встречу пришли 44 190 зрителей. При этом, на время чемпионата мира по футболу официальная вместимость стадиона "Спартак" составляет как раз 44 190 человек.

Поединок продолжается в эти минуты. В начале второго тайма Бельгия выигрывает 3:1 у Туниса. Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Бельгия - Тунис.

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