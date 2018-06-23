У берегов Испании были спасены около 570 нелегальных мигрантов

СЕГОДНЯ 16:13 2018-06-23T16:14:12+03:00

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По меньшей мере 569 нелегальных мигрантов были спасены в международных водах близ побережья Испании в субботу, 23 июня. Такое заявление сделали в Службе спасения и безопасности на море.

Уточняется, что в течение дня было проведено несколько операций. Мигрантов спасали с кораблей в море Альборан, Гибралтарском проливе и в районе Канарских островов.

К настоящему момент большинство беженцев уже доставлены порт города Тарифа в Андалусии, передает ТАСС.

Напомним, что на протяжении уже трех лет из-за ряда вооруженных конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Европу по средиземноморскому маршруту.

Так, недавно в международных водах оказалось судно с более 600 беженцев на борту. Власти Италии и Мальты отказались принять корабль, несмотря на просьбы ООН, и сделать это была вынуждена Испания.

Между тем, позже Рим отказался открыть свои порты еще для двух кораблей с нелегальными мигрантами, передает сайт kp.ru.