Английские болельщики сочли ЧМ-2018 в России самым лучшим из всех

СЕГОДНЯ 16:24 2018-06-23T16:24:32+03:00

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России в 11 городах на 12 стадионах Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России организован просто замечательно, а россияне настолько дружелюбный народ, что с ними хочется общаться не переставая.

Такими эпитетами выражают свое восхищение английские болельщики, которые прибыли в Россию поддержать свою сборную в борьбе за титул сильнейшей футбольной команды, пишет британское издание Sky News.

"Это один из лучших чемпионатов мира, на которых нам приходилось бывать: фанзоны превосходны, есть отличные места, куда можно пойти. Это чудесное место", - заметил болельщик по имени Стив.

"Все превосходно. Наслаждаюсь страной, наслаждаюсь оказываемым нам приемом и наслаждаюсь Нижним Новгородом", - добавил его друг в интервью журналистам своей страны.

На вопрос, приходится ли английским болельщикам сталкиваться с какими-либо проблемами в России из-за того, что они носят одежду с символикой своей страны, все из опрошенных ответили, что все, что им до этого говорили британские СМИ оказалось фейком и они чувствуют себя в стране-хозяйке ЧМ-2018 как дома.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.