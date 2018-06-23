2018-06-23T16:44:50+03:00
В мире

Топ-менеджера Netflix уволили после его оскорбительных высказываниях о чернокожих

Джонатан Фридланд признал, что некорректно высказывался, когда общался со своими сотрудниками
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Топ-менеджер Netflix лишился работы за расистские высказыванияТоп-менеджер Netflix лишился работы за расистские высказыванияФото: EAST NEWS
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Оскорбительные высказывания расистского содержания, сказанные руководителем отдела по связям с общественностью компании потокового видео Netflix Джонатаном Фридландом, привели к тому, что в компании приняли решение с ним расстаться.

В руководстве компании подчеркнули, что высказывания работника в уничижительной форме о чернокожих идут в разрез с принципами расового равенства как во всем мире, так и в Netflix в частности.

Накануне Фридланд несколько раз некорректно выразился в присутствии других сотрудников с темным цветом кожи. Так, в разговоре с ними он употреблял считающиеся неполиткорректными в США высказывания, что "показало его низкую осведомленность и невнимательное отношение к проблемам расовых взаимоотношений, а это не соответствует ценностям компании", приводит журнал The Hollywood Reporter выдержки из служебной записки руководства компании.

В свою очередь, менеджер, который проработал в Netflix семь лет, уже выразил сожаление по поводу произошедшего и признал, что повел себя недостойно.

Сервис Netflix предоставляет услуги по доставке потокового видео через интернет. Штаб-квартира компании расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года она производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи.

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