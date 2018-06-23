ОПЕК предложила РФ присоединиться к организации в качестве наблюдателя

СЕГОДНЯ 19:01 2018-06-23T19:01:08+03:00

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предложила России присоединиться к картелю в качестве наблюдателя. Такое заявление сделал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы пригласили Россию присоединиться к ОПЕК в качестве наблюдателя, ассоциированного члена и, полагаю, Россия рассматривает это предложение. Мы ждем с нетерпением их формального согласия", - сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что ОПЕК приветствует также полноценное членство нашей страны в составе организации.

Между тем, министр энергетики России Александр Новак уже пообещал, что власти страны рассмотрят поступившее от объединения предложение, передает "Интерфакс".

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 июня, страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки, а уже в субботу члены ОПЕК+ одобрили данную инициативу, сообщает сайт kp.ru.