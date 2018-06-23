2018-06-23T19:19:26+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали предложение Рады по обмену заключенными

По мнению сенатора Сергея Цекова, Украине ведет себя "крайне аморально" в данном вопросе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Член Совфеда Сергей Цеков. Фото: Николай Галкин ТАССЧлен Совфеда Сергей Цеков. Фото: Николай Галкин ТАСС
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что допускает обмен заключенными с Украиной, но лишь в том случае, если Киев проводил аресты не специально с этой целью, без предварительной подготовки. Так, сенатор прокомментировал предложение, сделанное накануне вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что депутат заявила о готовности обменять 23 осуждённых на Украине россиян на всех отбывающих наказание в нашей стране граждан незалежной.

"Поведение Украины крайне аморальное. Дело в том, что все предложения по обмену готовились заранее. Условно говоря, они специально арестовывали россиян, которые каким-то образом оказывались на Украине зачастую по своим личным вопросам", - высказался Цеков.

Он подчеркнул, что все стало понятно уже после ареста "по надуманным основаниям" редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, ведь именно тогда заговорили об обмене и начали "истерию" вокруг режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за терроризм, передает телеканал RT.

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