Папа Римский заявил, что без России путь к единству невозможен
Папа Римский Франциск выразил уверенность в том, что без участия России путь к единству просто невозможен. Такое мнение глава Ватикана высказал в четверг, 21 июня, во время осуществления однодневного экуменического паломничества в Женеву, приуроченного к 70-летию Всемирного совета церквей.
Сам Франциск назвал свою поездку "путешествием и стремлением к единству".
"Без России путь к единству невозможен", - подчеркнул Папа.
По его словам, чтобы не допускать войн, христиане должны держаться вместе, передает ТАСС.
Между тем, напомним, что еще в 2013 году Франциск направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой воспрепятствовать вооруженному конфликту в Сирии. Уже тогда глава Ватикана знал, что именно этому политику удастся "найти решение и не допустить кровавой бойни" в республике, передает сайт kp.ru.