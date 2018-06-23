Папа Римский заявил, что без России путь к единству невозможен

СЕГОДНЯ 19:35 2018-06-23T19:35:57+03:00

По мнению Франциска, христиане должны быть вместе, чтобы не допускать кровопролитных войн

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Папа Римский Франциск выразил уверенность в том, что без участия России путь к единству просто невозможен. Такое мнение глава Ватикана высказал в четверг, 21 июня, во время осуществления однодневного экуменического паломничества в Женеву, приуроченного к 70-летию Всемирного совета церквей.

Сам Франциск назвал свою поездку "путешествием и стремлением к единству".

"Без России путь к единству невозможен", - подчеркнул Папа.

По его словам, чтобы не допускать войн, христиане должны держаться вместе, передает ТАСС.

Между тем, напомним, что еще в 2013 году Франциск направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой воспрепятствовать вооруженному конфликту в Сирии. Уже тогда глава Ватикана знал, что именно этому политику удастся "найти решение и не допустить кровавой бойни" в республике, передает сайт kp.ru.