2018-06-23T20:51:48+03:00
Происшествия

Любовь к футболу гангстера сгубила: Разыскиваемого Интерполом бразильца нашли на мачте в России

Член известной преступной группировки приехал в Санкт-Петербург по поддельному паспорту, чтоб поболеть за сборную своей страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На ЧМ-2018 в России съехались болельщики со всего мираНа ЧМ-2018 в России съехались болельщики со всего мираФото: Олег ЗОЛОТО
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Жертвой своей искренней любви к футболу стал член известной в Бразилии преступной группировки Родриго Висентини Динарди. Гангстер, на счету которого более десяти вооруженных налетов на почтовые отделения, был задержан накануне на одной из трибун "Санкт-Петербург Арены".

Чтобы поддержать сборную по футболу своей родной страны 31-летний мужчина подделал итальянский паспорт, поменял имя с фамилией и вылетел в Россию через Лондон. Наши спецслужбы узнали о том, что на питерских трибунах может находиться разыскиваемый преступник лишь спустя полчаса после начала матча между командами Бразилии и Коста-Рики. Сотрудники Интерпола высказали версию, что Динарди не просто так проделал путь в 11 тысяч километров, и, вероятнее всего, находится на матче в секторе с другими бразильцами.

В итоге оперативникам удалось вычислить гангстера среди толпы по старому фото и кадрам с камер видеонаблюдения. Они дали болельщику досмотреть футбол и уже в добавочное время вкрутили подозреваемого.

По данным "Фонтанки", предэкстрадиционный арест налетчика состоится 24 июня в Петроградском суде, а через несколько месяцев он улетит в Бразилию по соглашению об обмене заключенными.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в день задержания Динарди 22 июня, сборная его страны, ради которой он проделал такой путь, обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0.

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