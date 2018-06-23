2018-06-23T21:19:51+03:00
В мире

Около 100 тысяч жителей Лондона вышли на митинг против Brexit

В протестной акции приняли участие известные политики, общественные деятели и активисты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Лондоне около ста тысяч человек вышли протестовать против BrexitВ Лондоне около ста тысяч человек вышли протестовать против BrexitФото: REUTERS
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Около 100 тысяч человек прошлись в субботу единым строем по центральным улицам Лондона в знак протеста против выхода Великобритании из Евросоюза. Акция, приуроченная к двухлетию референдума о Brexit, началась с марша по Пэлл-Мэлл и завершилась митингом на Парламентской площади.

Большинство протестующих были одеты в одежду цвета флага ЕС и имели при себе различные плакаты. За ходом акции наблюдали полицейские, которые готовы были вмешаться в случае возникновения беспорядков.

В мероприятии приняли участие многие известные политики, общественные деятели и активисты, например, Дэвид Ламми, Анна Субри и Винс Кейбл. Также к протестующим присоединился Николас Маклин - бывший советник экс-премьера королевства Маргарет Тэтчер.

"Она перевернется в своей могиле. Она говорила о том, что обретение Великобританией ведущей роли в ЕС и создание единого рынка было одним из ее величайших достижений, а сейчас отдельные люди в правительстве хотят, чтобы мы ушли оттуда. Это абсолютная катастрофа", - цитирует Gurdian политика.

Напомним, что ранее о возможных неприятных последствиях Brexit заявили также в руководстве авиастроительной корпорации Airbus. В компании пообещали свернуть свое производство на территории Великобритании, если ее власти не смогут договориться с ЕС по ряду условий, передает сайт kp.ru.

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