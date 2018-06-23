Основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен выписан из больницы

СЕГОДНЯ 21:36 2018-06-23T21:36:50+03:00

Отец бывшего кандидата в президенты Франции встретил свое 90-летие в госпитале

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Отец бывшего кандидата в президенты Франции, основатель партии "Народный фронт" ("Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен был выписан из больницы спустя несколько недель. К настоящему моменту политик уже вернулся в семейное поместье Монтрету в городе Сен-Клу.

Напомним, что Ле Пена госпитализировали с признаками переутомления еще во вторник, 12 июня, прямо из номера отеля, расположенного недалеко от Парижа. При обследовании у него выявили опасные осложнения, вызванные гриппом, симптомы которого появились у политика еще в начале апреля.

В результате 20 июня мужчина встретил свое 90-летие на больничной койке. По данным радиостанции France Info, политик планирует все же отметить юбилей в кругу родных и близких. Празднование запланировано на 30 июня.

Ранее сайт kp.ru публиковал интервью с Жан-Мари Ле Пеном, в котором узнал у него есть ли шанс победить русофобские настроения в правящей элите Запада.