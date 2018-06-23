На Украине произошел взрыв емкости с почти 500 тоннами биоэтанола

СЕГОДНЯ 22:19 2018-06-23T22:19:49+03:00

К настоящему момент возникший на спиртовой базе в Збараже пожар удалось локализовать

Изменить размер текста: A A

В Тернопольской области Украины произошел взрыв емкости, в которой находилось 180 тонн биоэтанола. Сообщение об инциденте поступило в диспетчерскую службу в субботу, 23 июня, примерно в 18:15.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на спиртовой базе Зарубинецького недействующего завода в городе Збараж произошла разгерметизация одной из емкостей. В результате прогремел взрыв, спровоцировавший пожар. К моменту приезда спасателей на место инцидента огонь перекинулся на соседние строения.

В тушении возгорания участвовали 63 человека и 15 единиц специальной техники. В рамках мер предосторожности была проведена эвакуация 350-ти жителей района. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

"По состоянию на 21:10 пожар локализован на площади 1200 кв.м. Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуация полностью контролируемая", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГСЧС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале июня на железнодорожной станции Шпалопропитка в Красноармейском районе Волгограда взорвалась цистерна с нефтью. Подростки хотели сделать зрелищные фотографии и задействовали зажигалку рядом с емкостью. В результате инцидента пострадали два несовершеннолетних.