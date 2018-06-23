Кудрин отреагировал на лишение "Шанинки" госаккредитации

СЕГОДНЯ 22:48 2018-06-23T22:48:42+03:00

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил о необходимости кардинально перестроить работу Рособрнадзора после того, как ведомство лишило госаккредитации Московскую школу социальных и экономических наук (МВШСЭН, "Шанинка"). По словам политика, поправки, направленные более совершенную оценку качества образования, уже подготовлены.

"Рособрнадзор лишил аккредитации "Шанинку", один из лучших частных университетов. Снова "бумажные" претензии. Нужно кардинально перестраивать работу надзора", — написал Кудрин в Twitter.

Он подчеркнул, что лицензия школы на осуществление деятельности остается в силе, поэтому образовательный процесс может быть продолжен. Что касается госаккредитации по ряду программ подготовки бакалавриата и магистратуры, то она может быть восстановлена в течение года.

Напомним, что Рособрнадзор нашел нарушения федеральных государственных образовательных стандартов в ходе последней проверки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как не ошибиться с выбором высшего учебного заведения.