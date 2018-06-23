"Перед вами целая жизнь": Собянин поздравил школьников с выпускным
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием школы. Градоначальник подчеркнул, что этот день является одним из самых волнительных в жизни человека, и речь идет не только о самих учениках, но и об их родителях, бабушках и дедушках.
Собянин напомнил выпускникам, что именно эти люди на протяжении долгого времени радовались их успехам и переживали за неудачи.
"Перед вами целая жизнь, вы встретите много хороших людей. Но никогда не забывайте, как много сделали для вас родные. Сегодня обязательно скажите им спасибо", - написал Собянин на своей странице во Вконтакте.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этом году президент России Владимир Путин поздравил выпусников с помощью видеопослания, размещенного в соцсетях. Глава государства пожелал еще вчерашним школьникам не ограничиваться лайками, а дерзать и действовать ради будущего страны.