2018-06-23T23:00:25+03:00
Общество

"Перед вами целая жизнь": Собянин поздравил школьников с выпускным

По мнению мэра Москвы, этот день является одним из самых волнительных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием школы. Градоначальник подчеркнул, что этот день является одним из самых волнительных в жизни человека, и речь идет не только о самих учениках, но и об их родителях, бабушках и дедушках.

Собянин напомнил выпускникам, что именно эти люди на протяжении долгого времени радовались их успехам и переживали за неудачи.

"Перед вами целая жизнь, вы встретите много хороших людей. Но никогда не забывайте, как много сделали для вас родные. Сегодня обязательно скажите им спасибо", - написал Собянин на своей странице во Вконтакте.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этом году президент России Владимир Путин поздравил выпусников с помощью видеопослания, размещенного в соцсетях. Глава государства пожелал еще вчерашним школьникам не ограничиваться лайками, а дерзать и действовать ради будущего страны.

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