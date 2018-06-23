2018-06-23T23:20:22+03:00
В мире

Дональд Трамп считает свое президентство самым успешным в истории США

Американский лидер уверен, что за 500 дней нахождения у власти он добился большего, чем любой из его предшественников смог достичь за тот же срок
Денис СУХОВ
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Дональд Трамп считает свое президентство самым успешным в истории СШАДональд Трамп считает свое президентство самым успешным в истории СШАФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп не сомневается, что за 500 дней пребывания на посту он достиг большего, чем любой из его предшественников добивался за тот же срок.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу TBN.

Среди своих заслуг Трамп перечислил сокращение налогов, самые низкие за последние 40 лет показатели безработицы, а также упразднение многих нормативно-правовых актов, создававших чрезмерные бюрократические барьеры.

«Я очень горжусь этим», - подчеркнул президент США.

Также американский лидер позитивно оценил свою внешнюю торгово-экономическую политику. В этой связи Трамп подчеркнул, что предлагал станам ЕС и Канаде договориться о беспошлинной торговле, однако не был услышан.

Кроме того, президент напомнил о своем распоряжении перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим — таким образом он исполнил предвыборное обещание, данное еще в 2016 году.

Как сообщал сайт «КП», ранее результаты исследований общественного мнения показали, что рейтинг одобрения Трампа достиг рекордного значения за все время его президентства. В то же время американское общество остается сильно разделенным в оценке деятельности своего главы государства — не менее 42% граждан США поддерживают идею импичмента президенту.

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