Над крупнейшими городами России развернули сплошную радиолокационную защиту

23 Июнь 23:37 2018-06-23T23:37:51+03:00

Радиотехнические комплексы в автоматическом режиме осуществляют контроль за воздушным пространством, в том числе на малых высотах

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Над крупнейшими городами России развернули сплошное радиолокационное поле для контроля воздушного пространства на малых высотах и противодействия таким целям, как беспилотники.

Об этом сообщил журналистам начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан.

«На сегодняшний день над всеми крупнейшими городами России у нас создано дежурное радиолокационное поле на малых высотах», - отметил генерал.

По его словам, уровень оснащенности радиотехнических войск современными средствами вооружения достиг 70%.

«Мы сосредоточились на переоснащении войск новыми комплексами и средствами автоматизации. Комплексами, способными в автоматическом режиме осуществлять контроль за порядком использования воздушного пространства. Эта задача уже реализована в московской зоне ответственности», - добавил Кобан.

Другой приоритетной задачей является создание радиолокационного поля для контроля воздушного пространства в арктической зоне, где уже развернута группировка радиотехнических войск. В настоящее время идут работы по ее наращиванию и подготовке личного состава.

«Нами утверждена специальная программа для этих расчетов, они по этой программе занимаются и показывают достаточно эффективный результат в особых климатических условиях Арктики», - подчеркнул генерал.