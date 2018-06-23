«Возникла хорошая химия»: Дональд Трамп заявил о доверии Ким Чен Ыну

23 Июнь 23:59 2018-06-23T23:59:22+03:00

Президент США считает, что у него сложились хорошие отношения с лидером КНДР после их встречи в Сингапуре

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Президент США Дональд Трамп склонен доверять председателю КНДР Ким Чен Ыну. Американский лидер уверен, что смог установить с главой северокорейского государства хорошие отношения.

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу TBN.

«Я думаю, что у меня очень хорошие отношения (с Ким Чен Ыном), между нами возникла хорошая химия. Я считаю, что он хочет сделать что-то для своей страны, может быть, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь», - отметил президент США.

Трамп уверен, что по итогам саммита США-КНДр в Сингапуре ему удалось заключить с Ким Чен Ыном «замечательное соглашение», которое было неправильно оценено американской прессой как слишком большая уступка Пхеньяну.

Президент напомнил, что Вашингтон добился возвращения заключенных в КНДР граждан США, а также передачи останков павших в Корейской войне американцев. Кроме того, Пхеньян отказался от ракетно-ядерных испытаний и ликвидирует завод, на котором «производились двигатели для баллистических ракет».

Говоря о приостановке совместных военных учений США и Южной Кореи, Трам отметил, что всегда выступал против этих дорогостоящих «военных игр».

«Мы тратим сотни миллионов долларов на эти военные игры, Южная Корея не компенсирует нам это», - подчеркнул Трамп.

Ранее президент США похвалил себя за успехи во внешней и внутренней политике и заявил, что считает свое президентство самым успешным в истории.

Как сообщал сайт «КП», историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса. По итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление, в котором Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия под гарантии безопасность со стороны США.