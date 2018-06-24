Трамп не сомневается, что сможет урегулировать торговые отношения с Китаем

СЕГОДНЯ 00:54 2018-06-24T00:54:54+03:00

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сумеет урегулировать торговые споры с Китаем, в том числе используя свои хорошие отношения с предеседателем КНР Си Цзиньпином.

«Нам нужно разобраться с нашей торговлей с Китаем, мы уже начали этот процесс. В прошлом году мы потеряли $500 млрд в результате торговли с Китаем. Но я думаю, что мы урегулируем эти вопросы, потому что у нас сложились очень хорошие отношения с председателем Си Цзиньпином», - заявил Трамп, выступая на форуме республиканцев в Лас-Вегасе.

Президент подчеркнул, что уже Вашингтон уже работает с Пекином по этому вопросу и «не позволит извлекать выгоду за счет США».

Напомним, хозяин Белого дома неоднократно выражал недовольство тем, что дефицит торгового баланса США с Китаем достигает сотен миллиардов долларов. Вашингтон и Пекин пытались урегулировать эту ситуацию, проведя серию соответствующих переговоров и согласившись избегать торговых войн.

Тем не менее, 15 июня президент США анонсировал введение 25% пошлин на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Ожидается, что сборы начнут взиматься с 6 июля. Свое решение в Вашингтоне объяснили тем, что китайские компании систематически крадут американскую интеллектуальную собственность и технологии, а Пекин прибегает к «несправедливой торговой практике».

В Китае американские пошлины предсказуемо раскритиковали и объявили о введении симметричных мер. Так, с 6 июля Пекин обложит 25% пошлиной американские сельхозпродукцию, автомобили и морепродукты. Позже пошлины введут на импортную нефть, газ, уголь и медоборудование.