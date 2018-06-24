Саудовским женщинам официально разрешили садиться за руль
В воскресенье в Саудовской Аравии вступил в силу указ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, отменяющий запрет женщинам на вождение автомобилей, мотоциклов и других видов наземного транспорта.
Отныне саудовские женщины становятся полноправными участницами дорожного движения, и могут садиться за руль, не опасаясь штрафов или наказания.
С 1950-х годов и до сих пор Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где женщинам было запрещено управлять автомобилем. Запрет неоднократно становился причиной акций протеста и служил удобным поводом для международной критики.
Но в сентябре прошлого года саудовский монарх издал указ, разрешающий представительницам прекрасного пола садиться за руль с 24 июня 2018 года. В начале этого месяца власти королевства впервые выдали женщинам водительские удостоверения.
С тех пор в саудовских университетах открылись специальные женские школы вождения, которые едва справляются с наплывом желающих учиться.