Саудовским женщинам официально разрешили садиться за руль

СЕГОДНЯ 01:42 2018-06-24T01:42:19+03:00

В воскресенье вступил в силу указ короля, позволяющий женщинам управлять автомобилями, мотоциклами и другими видами наземного транспорта на дорогах общего пользования

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В воскресенье в Саудовской Аравии вступил в силу указ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, отменяющий запрет женщинам на вождение автомобилей, мотоциклов и других видов наземного транспорта.

Отныне саудовские женщины становятся полноправными участницами дорожного движения, и могут садиться за руль, не опасаясь штрафов или наказания.

С 1950-х годов и до сих пор Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где женщинам было запрещено управлять автомобилем. Запрет неоднократно становился причиной акций протеста и служил удобным поводом для международной критики.

Но в сентябре прошлого года саудовский монарх издал указ, разрешающий представительницам прекрасного пола садиться за руль с 24 июня 2018 года. В начале этого месяца власти королевства впервые выдали женщинам водительские удостоверения.

С тех пор в саудовских университетах открылись специальные женские школы вождения, которые едва справляются с наплывом желающих учиться.