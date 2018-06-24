«Все хорошо!»: Анна Ардова опубликовала видеообращение, в котором рассказала о своем здоровье
Комедийная актриса театра имени Маяковского Анна Ардова обратилась к поклонникам, заверив их в хорошем состоянии состоянии своего здоровья и призвав не волноваться за нее.
Соответствующее видеообращение было опубликовано на странице актрисы в Instagram. На видео Ардову поддержали ее дети - дочь Софья и сын Антон.
Артистка подчеркнула, что в настоящее время проходит плановое медицинское обследование и с ней все в порядке.
«У меня все хорошо, пожалуйста не волнуйтесь. Всех люблю!», - говорится в сообщении, сопровождающем запись.
Как сообщал сайт «КП», в минувшую пятницу некоторые СМИ распространили сообщение о том, что Ардову экстренно прооперировали в одной из больниц. Позже представители театра имени В. Маяковского заявили, что актриса проходит плановое лечение в одной из столичных больниц и поводов опасаться за ее здоровье нет.
Больше всего Анна Ардова известна зрителям своей ролью в популярном ситкоме «Одна за всех». Кроме того, актриса вела телешоу «Форт Боярд».