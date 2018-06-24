2018-06-24T02:56:38+03:00
В мире

Трамп: КНДР обладает огромным потенциалом, и Ким Чен Ын это видит

Президент США назвал северокорейского лидера «умным, жестким и великим переговорщиком»
Денис СУХОВ
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Дональд Трамп и Ким Чен Ын перед началом переговоров в СингапуреДональд Трамп и Ким Чен Ын перед началом переговоров в СингапуреФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея обладает огромным потенциалом, в том числе с точки зрения географического положения. По мнению американского лидера, председатель КНДР Ким Чен Ын вполне отдают себе в этом отчет.

«У Северной Кореи имеется огромный потенциал. Председатель Ким это видит, и много великих вещей произойдет. Нам очень помогла Южная Корея, Япония, Китай», - заявил Трамп на форуме республиканцев в Лас-Вегасе, комментируя переговорный процесс с КНДР.

По мнению хозяина Белого дома, на переговорах в Сингапуре США и КНДР достигли значительного прогресса. Уже на протяжении многих месяцев Северная Корея не проводит ракетные испытания, которые раньше «происходили каждую неделю», напомнил Трамп.

«Недавно мне позвонил премьер-министр Японии (Синдзо) Абэ, и Япония очень благодарна, что над ней больше не летают ракеты», - отметил президент США.

Трамп также заявил о «хороших отношениях» с председателем КНДР.

«Что более важно, у нас очень хорошие отношения, у нас хорошая химия, мы хорошо ладим. Он — умный, жесткий, великий переговорщик. Он видит великое будущее для Северной Кореи», - подчеркнул глава американского государства.

В этой связи Трамп добавил, что перед тем как он начал работу на президентском посту, все выглядело так, будто «США вот-во начнут войну с Северной Кореей, которая могла бы унести жизни 50 миллионов людей».

Как сообщал сайт «КП», историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса. По итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление, в котором Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия под гарантии безопасность со стороны США.

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