2018-06-24T05:11:24+03:00
Политика

Президент Сербии рассчитывает на визит Владимира Путина в Белград в этом году

Александр Вучич принял у себя представителей российского ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые прибыли на гастроли в сербскую столицу
Денис СУХОВ
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сербии Александар Вучич во время встречи в Кремле. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сербии Александар Вучич во время встречи в Кремле. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает, что до конца года его российский коллега Владимир Путин посетит страну с визитом. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями российского ансамбля песни и пляски имени Александрова, который в субботу дал концерт в Белграде.

«Мы ожидаем вашего президента до конца года. Отмечаем победу в Первой мировой войне, в отличие от других, которые всегда празднуют перемирие. Мы празднуем победу, потому что были на правильной стороне, которая боролась за свободу в Первой и Второй мировых войнах», - отметил Вучич.

Глава сербского государства подчеркнул, что Белград не допустит «перекраивания истории» мировых войн.

Обращаясь к музыкантам, Вучич заявил, что «не может объяснить» насколько лично ему и всему сербскому народу нравится их творчество.

Ансамбль песни и пляски имени Александрова выступил в Белграде на площади перед крупнейшим православным храмом Сербии — собором Святого Саввы. Концерт собрал до пяти тысяч зрителей, которые заполнили все свободной пространство перед храмом и сценой.

В программе выступления были песни военных лет: «Священная война», «Смуглянка», «Журавли», «Катюша» и «Коробейники». Подарком для слушателей стала сербская песня времен Первой мировой войны «Тамо далеко».

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