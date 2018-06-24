СЕГОДНЯ 05:23 2018-06-24T05:28:35+03:00

Более 85 тысяч жителей Барнаула остались без света после урагана Фото: ! Соцсети

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Более 85 тысяч жителей Барнаула остались без света после мощного урагана, обрушившегося на регион вечером в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе «Алтайэнерго».

Отмечается, что в течение 30 минут удалось восстановить энергоснабжение для 50 тысяч жителей, в течение ночи подача электричества в городе была восстановлена.

Мощный ураган обрушился на Барнаул в субботу вечеромФото: ! Соцсети

Фото: ! Соцсети

«В городе произошло частичное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 кВ, на реке Обь прогулочный катер не смог пришвартоваться к причалу Речного вокзала, на проспекте Ленина упал строительный кран», - сообщили в пресс-службе местного главка МЧС.

Жертвой падения строительного крана стал один человек. Следственный комитет уже начал проверку по данному факту.

Жертвой падения крана в центре Барнаула стал один человекФото: ! Соцсети

Фото: ! Соцсети

Инцидент с прогулочным теплоходом едва не закончился трагедией — судно разбилось об опоры моста через Объ, после чего капитану с большим трудом удалось пришвартоваться к правому берегу реки. На борту находились 158 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.