Президент Мексики поблагодарил национальную сборную за победу над Южной Кореей в матче ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 06:06 2018-06-24T06:06:39+03:00

Встреча состоялась на стадионе в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканских футболистов

Изменить размер текста: A A

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето высоко оценил игру национальной команды в матче Чемпионата мира по футболу против сборной Южной Кореи. Соответствующие слова благодарности появились на странице главы государства в Твиттер.

«Браво, сборная Мексики! Какой уровень! На этом чемпионате мира мы будем творить историю. Спасибо за эту победу», - написал Ньето.

В субботу сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группового этама Чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе в Ростове-на -Дону и закончилась со счетом 2:1 в пользу мексиканских футболистов.

В команде победителей голами отличились Карлос Вела и Хавьер Эрнандес, при этом ворота сборной Мексики смог поразить Сон Хын Мин.

Таким образом мексиканцы набрали 6 очков и стали лидерами группы F. В следующем матче 27 июня в Екатеринбурге команда латиноамериканской страны встретится со сборной Швеции.