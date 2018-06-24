2018-06-24T07:08:45+03:00
В мире

СМИ: ВВС Ирака отчитались об уничтожении 45 боевиков «Исламского государства»*

Авиация республики нанесла удар по сходке главарей террористической организации
Денис СУХОВ
Поделиться:
Истребитель F-16Истребитель F-16Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Иракская авиация нанесла удар по месту встречи главарей террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии. В результате были уничтожены до 45 боевиков.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В сообщении отмечается, что удар был нанесен 22 июня двумя истребителями F-16 ВВС Ирака. Они поразили несколько домов в городе Хаджин на реке Евфрат, где проходила встреча полевых командиров «Исламского государства»*.

По данным военных, помимо десятков рядовых боевиков, им удалось ликвидировать ​ заместителя «военного министра» ИГ*, одного из эмиров группировки, отвечающего за СМИ, «главу полиции» боевиков, а также персонального курьера лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

Кроме того агентство сообщает, что боевикам ИГ* удалось захватить шесть сотрудников сил безопасности Ирака. Террористы готовы убить заложников через три дня, если правительство страны и власти провинции Анбар не освободят из тюрем всех заключенных-суннитов.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Москве на 24 июня 2018 года: ожидается дождь с грозой
Защитник сборной Уругвая Хименес пропустит игру против России
В США в результате крушения железнодорожного состава разлилось 5,5 тысяч баррелей нефти
СМИ: Власти Великобритании готовятся к массовым акциям протеста во время визита Трампа
Президент Мексики поблагодарил национальную сборную за победу над Южной Кореей в матче ЧМ-2018
Более 85 тысяч жителей Барнаула остались без света после урагана
Президент Сербии рассчитывает на визит Владимира Путина в Белград в этом году
Выгнавшая пресс-секретаря Трампа владелица ресторана объяснила свой поступок
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал Эммануэля Макрона наглецом
В Приднестровье выступили против вывода российских миротворцев
Трамп: КНДР обладает огромным потенциалом, и Ким Чен Ын это видит
В Турции 24 июня состоятся досрочные парламентские и президентские выборы
«Все хорошо!»: Анна Ардова опубликовала видеообращение, в котором рассказала о своем здоровье
Саудовским женщинам официально разрешили садиться за руль
«Яблоко» приостановила решение о выдвижении Сергея Митрохина в мэры Москвы
Трамп не сомневается, что сможет урегулировать торговые отношения с Китаем
Главком ВМФ: Россия увеличит количество кораблей с высокоточным оружием в дальней морской зоне
«Возникла хорошая химия»: Дональд Трамп заявил о доверии Ким Чен Ыну
Над крупнейшими городами России развернули сплошную радиолокационную защиту
Дональд Трамп считает свое президентство самым успешным в истории США
"Перед вами целая жизнь": Собянин поздравил школьников с выпускным
Кудрин отреагировал на лишение "Шанинки" госаккредитации
В Госдуме ответили на слова украинской писательницы о России
На Украине произошел взрыв емкости с почти 500 тоннами биоэтанола
На митинг оппозиционного кандидата в президенты Турции пришли 5 млн человек
Основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен выписан из больницы
Около 100 тысяч жителей Лондона вышли на митинг против Brexit
Любовь к футболу гангстера сгубила: Разыскиваемого Интерполом бразильца нашли на мачте в России