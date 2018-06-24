СМИ: ВВС Ирака отчитались об уничтожении 45 боевиков «Исламского государства»*
Иракская авиация нанесла удар по месту встречи главарей террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии. В результате были уничтожены до 45 боевиков.
Об этом сообщает агентство Reuters.
В сообщении отмечается, что удар был нанесен 22 июня двумя истребителями F-16 ВВС Ирака. Они поразили несколько домов в городе Хаджин на реке Евфрат, где проходила встреча полевых командиров «Исламского государства»*.
По данным военных, помимо десятков рядовых боевиков, им удалось ликвидировать заместителя «военного министра» ИГ*, одного из эмиров группировки, отвечающего за СМИ, «главу полиции» боевиков, а также персонального курьера лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
Кроме того агентство сообщает, что боевикам ИГ* удалось захватить шесть сотрудников сил безопасности Ирака. Террористы готовы убить заложников через три дня, если правительство страны и власти провинции Анбар не освободят из тюрем всех заключенных-суннитов.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.