2018-06-24T07:17:04+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Защитник сборной Уругвая Хименес пропустит игру против России

Встреча состоится завтра, 25 июня, в Самаре
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хосе Хименес не сыграет против России в матче 3 тура чемпионата мира.Хосе Хименес не сыграет против России в матче 3 тура чемпионата мира.Фото: REUTERS
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Сборная Уругвая понесла потери перед матчем 3 тура чемпионата мира по футболу с командой России. Защитник Хосе Хименес не сможет из-за травмы сыграть в Самаре.

Как сообщила пресс-служба сборной Уругвая, у игрока врачи диагностировали повреждение квадрицепса. Он продолжает тренировки по индивидуальной программе. Хименес, к слову, сыграл на этом турнире уже две игры и на его счету победный гол в первой игре в ворота сборной Уругвая.

Матч Уругвай - Россия состоится на стадионе "Самара Арена" завтра, 25 июня и начнется в 17:00. Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф чемпионата мира. В этой игре решится просто, кто займет первое, а кто второе место.

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