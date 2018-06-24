Трамп назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком»

СЕГОДНЯ 07:51 2018-06-24T07:51:25+03:00

По словам президента США, у них с лидером КНДР сложилась «хорошая химия»

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ын "великим переговорщиком".

"Что более важно, у меня очень хорошие отношения, у нас хорошая химия, мы хорошо ладим. Он — умный, жесткий, великий переговорщик. Он видит великое будущее для Северной Кореи", — сказал Трамп во время своего выступления в Лаc-Вегасе.

Он отметил, что до его президентства вероятно было то, что Вашингтон "начнет войну с Северной Кореей, которая могла бы унести жизни 50 миллионов людей".

По словам американского лидера, большой прогресс был достигнут очень быстро.

Напомним, ранее Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну. В госдепартаменте подчеркнули, что диалог с Пхеньяном все еще идет, а глава ведомства Майк Помпео в ближайшее время проведет встречу с представителями Северной Кореи.

Саммит США и КНДР прошел 12 июня в Сингапуре. В ходе мероприятия состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына, в результате которой глава США заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова вскоре начнется.