В интернете высмеяли Терезу Мэй за странные реверансы
В интернете высмеяли премьер-министра Великобритании Терезы Мэй за странные реверансы.
Газета The Independent обратила внимание на реверанс Мэй перед принцем Уильямом в реабилитационном центре в Ноттингемшире. Она поприветствовала монаршую особу "настолько низким реверансом, что это было как-то странно".
При этом в СМИ вспомнили, что Мэй ранее уже совершала "курьезные" приседания. В такой же необычной манере она приветствовала королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон. Такие глубокие реверансы больше подходят для "любительских драматических постановок", подчеркивает издание.
"Тереза Мэй, пытающаяся сделать реверанс, — это, безусловно, самое смешное, что я видел за всю неделю", — написал один из пользователей интернета.
Реверансы Терезы Мэй сравнили с поведением жирафа на водопое. Фото: Twitter
Некоторые сравнили реверансы главы правительства с поведением домашнего эльфа или первыми шагами жеребенка.
"Пробы Терезы Мэй на роль матери Добби", — написал James Moran. Фото: Twitter
"Это называется реверансом Голлума", — написал в шутку один из комментаторов.