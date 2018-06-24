2018-06-24T08:41:08+03:00
В мире

В интернете высмеяли Терезу Мэй за странные реверансы

Премьер-министра Великобритании раскритиковали за манеру приветствия королевы Елизаветы II и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и королева Елизавета IIПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй и королева Елизавета IIФото: REUTERS
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В интернете высмеяли премьер-министра Великобритании Терезы Мэй за странные реверансы.

Газета The Independent обратила внимание на реверанс Мэй перед принцем Уильямом в реабилитационном центре в Ноттингемшире. Она поприветствовала монаршую особу "настолько низким реверансом, что это было как-то странно".

При этом в СМИ вспомнили, что Мэй ранее уже совершала "курьезные" приседания. В такой же необычной манере она приветствовала королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон. Такие глубокие реверансы больше подходят для "любительских драматических постановок", подчеркивает издание.

"Тереза Мэй, пытающаяся сделать реверанс, — это, безусловно, самое смешное, что я видел за всю неделю", — написал один из пользователей интернета.

Реверансы Терезы Мэй сравнили с поведением жирафа на водопое. Фото: Twitter

Реверансы Терезы Мэй сравнили с поведением жирафа на водопое. Фото: Twitter

Некоторые сравнили реверансы главы правительства с поведением домашнего эльфа или первыми шагами жеребенка.

"Пробы Терезы Мэй на роль матери Добби", — написал James Moran. Фото: Twitter

"Пробы Терезы Мэй на роль матери Добби", — написал James Moran. Фото: Twitter

"Это называется реверансом Голлума", — написал в шутку один из комментаторов.

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