2018-06-24T09:44:44+03:00
Звезды

Роман Толстого вошел в тройку лучших по версии The Daily Telegraph

Первое место в рейтинге издания занял роман "Миддлмарч" Джордж Элиот, второе - "Моби Дик" Германа Мелвилла, третье - "Анна Каренина"
Екатерина БОЛГОВА
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Экранизация романа Льва Толстого "Анна Каренина"Экранизация романа Льва Толстого "Анна Каренина"Фото: кадр из фильма
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Британская газета The Daily Telegraph составила рейтинг ста лучших литературных произведений в истории. Третье место занял роман "Анна Каренина" Льва Толстого. Издание напоминает, что классик американской литературы Уильям Фолкнер считал этот роман лучшим литературным произведением в истории.

На первом месте оказался роман "Миддлмарч" английской писательницы Джордж Элиот, на втором - "Моби Дик" американца Германа Мелвилла. Замкнули пятерку романы "Женский портрет" Генри Джеймса и "Сердце тьмы" Джозефа Конрада.

Кроме того, высокие места заняли романы "В поисках утраченного времени" Марселя Пруста, "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Дон Кихот" Мигеля де Сервантеса и другие произведения.

"Лолита" Владимира Набокова заняла 54-е место, "Доктор Живаго" Бориса Пастернака — 65-е, "Преступление и наказание" Федора Достоевского — 66-е, а "Евгений Онегин" Александра Пушкина — 88-е.

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