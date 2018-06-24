Роман Толстого вошел в тройку лучших по версии The Daily Telegraph

СЕГОДНЯ 09:44 2018-06-24T09:44:44+03:00

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Британская газета The Daily Telegraph составила рейтинг ста лучших литературных произведений в истории. Третье место занял роман "Анна Каренина" Льва Толстого. Издание напоминает, что классик американской литературы Уильям Фолкнер считал этот роман лучшим литературным произведением в истории.

На первом месте оказался роман "Миддлмарч" английской писательницы Джордж Элиот, на втором - "Моби Дик" американца Германа Мелвилла. Замкнули пятерку романы "Женский портрет" Генри Джеймса и "Сердце тьмы" Джозефа Конрада.

Кроме того, высокие места заняли романы "В поисках утраченного времени" Марселя Пруста, "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Дон Кихот" Мигеля де Сервантеса и другие произведения.

"Лолита" Владимира Набокова заняла 54-е место, "Доктор Живаго" Бориса Пастернака — 65-е, "Преступление и наказание" Федора Достоевского — 66-е, а "Евгений Онегин" Александра Пушкина — 88-е.